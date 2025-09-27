27 сентября, 18:49

Филиппо обвинил Украину и ЕС в провоцировании масштабного конфликта в Европе

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Quentin de Groeve/ Hans Lucas via Reuters Connect
© Quentin de Groeve/ Hans Lucas via Reuters Connect
Лидер французской партии "Патриоты" призвал Париж отказаться от участия в украинском конфликте и не отправлять Киеву "ни евро, ни оружия, ни солдата"

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Европа хочет развязать конфликт с Россией, прибегая к провокациям под ложным флагом. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя утверждения западных лидеров о якобы причастности Москвы к инцидентам с БПЛА.

"Делается все возможное, чтобы развязать широкомасштабную многостороннюю резню на европейском континенте. <...> Проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на эти провокации под ложным флагом!" - написал он в X.

Филиппо призвал французские власти отказаться от участия в украинском конфликте и не отправлять Киеву "ни евро, ни оружия, ни солдата". 

