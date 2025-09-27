Центризбирком мотивировал свое решение подозрениями в незаконном финансировании партии

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева рассмотрит на заседании 28 сентября законность решения Центризбиркома об отстранении от выборов оппозиционной партии "Великая Молдова". Об этом сообщила ТАСС лидер партии Виктория Фуртунэ.

"Апелляционная палата примет решение по нашей партии завтра в 9 часов. Пока мы принимаем участие в выборах", - сказала Фуртунэ.

Центризбирком мотивировал свое решение подозрениями в незаконном финансировании партии. Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности. В августе ЦИК уже пытался отстранить эту партию от выборов, однако "Великая Молдова" смогла оспорить это решение в Высшей судебной палате.

В пятницу по обвинению в незаконном финансировании была также отстранена партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ранее в Молдавии было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом этого года в закон о партиях были внесены поправки.