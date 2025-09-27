МИД Белоруссии: ЕС грозит самоизоляция из-за политики в отношении Минска и Москвы

Глава министерства Максим Рыженков отметил, что падение экономической конкурентоспособности ведет к подрыву традиционной европейской модели государства всеобщего благосостояния, падению жизненного уровня и росту неравенства

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Политика санкций в отношении Москвы и Минска грозит Евросоюзу самоизоляцией и еще более глубоким кризисом. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"По сути, вся эта политико-милитаристская возня ЕС на восточной границе и эти экономические санкции в отношении нас [Белоруссии и России] - это меры жесткой самоизоляции, загоняющей страны ЕС еще глубже во внутренний экономический и политический кризис. Повторю особо - самоизоляции. Поэтому хотели бы посоветовать странам ЕС задуматься в свете всего этого о своем месте в мире, в свете происходящих преобразований, которые, конечно, а мы как соседи видим, не идут им на пользу", - сказал он.

Министр предупредил, что падение экономической конкурентоспособности ведет к подрыву традиционной европейской модели государства всеобщего благосостояния, падению жизненного уровня и росту неравенства. "Сумасшедшая милитаризация региона загоняет Европу, особенно новые страны - члены ЕС и НАТО, в глубокую финансовую пропасть. Стремительно происходит разрушение цивилизационных основ европейского общества в результате практически неконтролируемой массовой миграции и провальной политики фальшивого мультикультурализма в качестве ответа на этот вызов", - обратил внимание он.

"И все это на фоне новых и новых заборов, которые спешно воздвигаются на восточном направлении. Заборов уже не бетонных, а политических, идеологических, межчеловеческих, а по сути - цивилизационных", - подчеркнул Рыженков. По словам министра, к востоку от ЕС находятся миллиарды людей, миллионы квадратных километров территорий, мощная быстрорастущая экономика и собственные самые передовые технологии, а также свои современные механизмы взаимодействия - БРИКС, ШОС, АСЕАН, Африканский союз, Лига арабских государств.

"Там - до самого тихоокеанского горизонта и до Индийского океана - как говорят наши китайские друзья - формируемое сообщество единой судьбы, единой ответственности за будущее человечества. С ослаблением таможенных и физических границ, усилением взаимодействия по всему спектру актуальных проблем, развитием межчеловеческих контактов и многопланового взаимодействия. Сообщество, где, несмотря на многочисленные культурные и национальные различия, уважают друг друга и не навязывают идеологические догмы и правила поведения", - добавил руководитель дипведомства.