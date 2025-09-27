МИД Франции: Запад открыт к диалогу с Ираном после восстановления санкций

В конце переговоров должны быть заданы строгие рамки для гражданской атомной программы Тегерана, заявил глава ведомства Жан-Ноэль Барро

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Западные страны, объявившие о восстановлении санкций против Ирана после провала переговоров между Тегераном и "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция) готовы продолжать диалог с иранской стороной. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

"Дверь для дипломатии остается открытой, мы хотим продолжать диалог", - сказал он. Решение же восстановить санкции, по его словам, было принято после того, как Тегеран "не воспользовался предложением" стран Запада и не предоставил запрошенных гарантий, "которые бы могли побудить перенести это решение о применении санкций".

В ответ на утверждение журналиста телеканала о том, что после восстановления санкций Иран обещал отозвать разрешение для инспекторов МАГАТЭ на проверку своих ядерных объектов, Барро отметил, что "продолжать диалог - в интересах Ирана". В конце же этого диалога должны быть заданы "строгие рамки для гражданской атомной программы Ирана, его программы по разработке ракет и его поддержки террористических групп в регионе".

"Санкции восстановлены с сегодняшнего дня, но диалог продолжается, чтобы все гарантии безопасности со стороны Ирана были предоставлены и чтобы наши интересы безопасности по-настоящему учитывались", - пояснил Барро. Он уточнил, что речь идет об ограничениях, "которые были приостановлены 10 лет назад" после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.