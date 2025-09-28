WP: Санду рискует подорвать доверие граждан Молдавии к власти

Издание сообщило, что преследование людей, замешанных в коррупции, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, может усилить недоверие среди тех слоев населения Молдавии, которые и так не доверяют центральному правительству

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Решения президента Молдавии Майи Санду, направленные против лиц, якобы сотрудничающих с Россией, могут привести к потере доверия избирателей к правящей Партии действия и солидарности (ПДС) в преддверии парламентских выборов. Об этом 27 сентября сообщила газета The Washington Post.

По словам авторов материала, преследование людей, замешанных в коррупции, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, может усилить недоверие среди тех слоев населения Молдавии, которые и так не доверяют центральному правительству.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии ПДС может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. К этим выборам ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах.