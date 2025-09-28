В Молдавии началось голосование на выборах в парламент

Для признания выборов состоявшимися в них должна принять участие треть от 3,2 млн человек, включенных в избирательные списки

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Парламентские выборы начались в Молдавии. В 07:00 по местному времени (совпадает с мск) в стране открылся 1 961 избирательный участок, о чем Центральная избирательная комиссия на данный момент получает соответствующие уведомления от председателей избирательных бюро, сообщила пресс-служба ЦИК.

Еще 301 пункт для голосования будет работать за рубежом и ориентироваться на время стран пребывания. В России, как и на президентских выборах в 2024 году, открываются всего два избирательных участка - на территории молдавского посольства в Москве. Для голосования туда были направлены 10 тыс. бюллетеней.

Для признания выборов состоявшимися в них должна принять участие треть от 3,2 млн человек, включенных в избирательные списки. За голосованием будут следить более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

Избирательные участки закрываются в 21:00, однако их работа может быть продлена максимум на два часа решением избирательных бюро в случае наличия голосующих.