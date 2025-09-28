Додон призвал граждан Молдавии проголосовать на выборах за жизнь без страха

Экс-президент - один из лидеров Патриотического блока, являющегося главным конкурентом правящей Партии действия и солидарности президента Майи Санду

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон призвал граждан проголосовать на проходящих выборах в парламент за жизнь, в которой нет страха.

"Это день, когда народ не боится, а другие боятся народа. Выходим и голосуем. Выбираем страну, в которой страх у людей исчезнет. Выбираем нормальную жизнь для граждан. Мы верим в Молдову!", - написал в своем Telegram-канале Додон, который является одним из лидеров Патриотического блока, являющегося главным конкурентом правящей Партии действия и солидарности президента Майи Санду. Блок выступает за восстановление отношений с Россией.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в беседе с корр. ТАСС назвал избирательную кампанию в Молдавии самой грязной из тех, с которыми он сталкивался, в том числе из-за давления на оппозицию. С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, на фоне которого в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили введением режима ЧП и репрессивными мерами. Так, в Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и СМИ, которые предоставляли площадку оппозиции. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий. Только за последние несколько месяцев под санкции правоохранительных органов попали десятки тысяч человек, полиция провела 3 тыс. обысков у оппозиции перед выборами, за день до голосования с них сняты две популярные оппозиционные партии, которые критиковали власти за конфронтацию с Москвой.