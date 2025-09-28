Санду в обращении к гражданам заявила о коррупции на выборах

Президент Молдавии сообщила о попытках подкупа избирателей

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила о коррупции на выборах, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка.

"Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Республика Молдова - это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (€20 - прим. ТАСС), ни за €400. <...> Я и наши правоохранительные органы говорили о различных методах, начиная с попыток подкупа избирателей, на что было потрачено €100 млн. Мы говорили об обучении молодых людей из Республики Молдова для дестабилизации. Вся информация представлена и будет еще обнародована нашими правоохранительными органами", - сказала Санду.