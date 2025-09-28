Мэр Кишинева проголосовал на выборах "против раскола страны"

Ион Чебан баллотируется в парламент от оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива"

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан, баллотирующийся в парламент от оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", заявил, что проголосовал на выборах против страха и раскола в обществе.

"Я проголосовал против страха, дезинформации, разобщенности и раскола в обществе. Я проголосовал за развитие Молдовы, за нашу страну, за будущее наших детей, за то, чтобы люди больше не были разделены, чтобы основной повесткой дня была не геополитика, а интересы наших граждан", - заявил Чебан. В ходе избирательной кампании он резко критиковал президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности за давление на оппозицию, обвиняя их в том, что они уговорили власти Румынии запретить ему въезд в эту страну.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в беседе с корреспондентом ТАСС назвал избирательную кампанию в Молдавии самой грязной из тех, с которыми он сталкивался, в том числе из-за давления на оппозицию. С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, на фоне которого в стране начались акции протеста оппозиции. Правительство Санду ответило введением режима ЧП и репрессивными мерами - были закрыты почти все телеканалы и СМИ, которые предоставляли площадку оппозиции. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий. Только за последние несколько месяцев под санкции правоохранительных органов попали десятки тысяч человек, полиция провела 3 тыс. обысков у оппозиции перед выборами, за день до голосования с них сняты две популярные оппозиционные партии, которые критиковали власти за конфронтацию с Москвой.