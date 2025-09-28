В Молдавии заявили о решительности властей при нарушениях на выборах

Председатель парламента республики Игорь Гросу сообщил, что правительство на этот раз лучше подготовлено к принятию смелых решений

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Органы власти Молдавии в 2025 году готовы к более решительным действиям в случае нарушений на выборах. Об этом заявил журналистам председатель парламента, руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу после посещения избирательного участка.

"Мы внимательно следим [за голосованием] и наши институты тоже, Поверьте мне, на этот раз они лучше подготовлены к принятию смелых решений, если ситуация того потребует", - ответил Гросу. Он выразил удовлетворение организацией выборов, а также отметил, что избиратели демонстрируют "неплохую" явку.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главными оппонентами выступают Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией.

Оказавшись перед угрозой потерять парламентское большинство, президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан заявляли о существовании угрозы со стороны РФ и предупреждали о рисках дестабилизации в стране. На этой неделе Санду заявила в видеообращении к гражданам, что "страна в опасности" и может быть вовлечена в вооруженный конфликт. Она также упомянула о прекращении финансовой помощи и закрытии границ со стороны ЕС в случае поражения ПДС на выборах.

Власти Молдавии также усилили давление на оппозицию. Санду обвинила оппонентов в попытке государственного переворота, в стране были закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным силам. Против их лидеров начали возбуждать уголовные дела. С выборов были сняты оппозиционный блок "Победа", который выступает за восстановление отношений с Россией, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах, которые критиковали Санду и ее правительство. За месяц перед выборами полиция провела около 3 тыс. обысков у оппозиционеров, в электоральной коррупции обвинили более 30 тыс. человек.