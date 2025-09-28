Spiegel: поведение Бербок на посту главы ГА ООН вызывает насмешки и стыд в ФРГ

В Нью-Йорке, где успех является обязательным условием, это никого не задевает, отмечает журнал

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. То, как бывший министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок представляет себя на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН, вызывает у нее на родине насмешки и стыд. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

"В Германии инсценировка Бербок на новом посту вызывает насмешки вплоть до стыда - как те видеозаписи, на кадрах которых Бербок в туфлях на высоких каблуках выходит из желтого такси или заказывает бейгели с крем-чизом", - отмечается в статье. "В Нью-Йорке, где успех является обязательным условием, это никого не задевает", - констатирует автор.

2 июня Генассамблея ООН проголосовала за назначение Бербок председателем 80-й сессии. Экс-глава МИД ФРГ была единственным претендентом на эту должность. О планах германского правительства выдвинуть ее кандидатом на пост председателя ГА ООН на 2025-2026 годы стало известно 18 марта. При этом ранее МИД ФРГ заявлял о намерении предложить кандидатуру Хельги Шмид - бывшего генерального секретаря ОБСЕ и профессионального дипломата. Позднее Der Spiegel сообщил, что назначение Бербок вызвало недовольство в германском внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избрание Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН наносит удар не только по имиджу, но и по функционированию всемирной организации. Комментируя соответствующее назначение, дипломат напомнила, что сами немцы называют Бербок национальным позором по итогам ее работы на посту министра иностранных дел, которая запомнилась в основном "скандальными заявлениями, связанными с безграмотностью".