Справедливость обязательно восторжествует, отметила одна из проголосовавших Елена Булхак

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков молдаван, приехавших из России, стоят в очереди перед избирательным участком в посольстве Молдавии в Минске, люди активно голосуют на парламентских выборах в республику, передает корреспондент ТАСС.

"Мы приехали из Курска. Решили с друзьями арендовать автобус. К большому сожалению, в России открыли только два избирательных участка и, конечно же, нам всем невозможно проголосовать. Для нас очень важно проголосовать, отдать свой [гражданский] долг", - сказала журналистам одна из проголосовавших Елена Булхак. Комментируя процесс голосования на избирательном участке в посольстве, она отметила, что все прошло хорошо. "Текущие выборы в парламент особенно важны. Мы верим в то, что справедливость наконец-то восторжествует и у нас все будет хорошо. Мы живем в России. Российская Федерация всегда была нашей страной, нашей второй родиной", - подчеркнула собеседница.

Она также обратила внимание, что Россия и особенно Курская область логистически близки к Молдавии. "Именно поэтому для Республики Молдова это очень важно для того, чтобы мы были в одной семье", - пояснила избирательница. Говоря о решении Кишинева открыть всего два избирательных участка в России, Елена констатировала, что для нынешних властей Молдавии, включая президента Майю Санду, не важны проживающие в РФ молдаване. "Им важны те марионетки, которых они контролируют. Поэтому произошло то, что произошло", - добавила она.

Отвечая на вопрос ТАСС, собеседница рассказала, что приехавшие в Минск граждане Молдавии настроены отдать свой голос за родную страну. "Победа будет за нами. Справедливость обязательно восторжествует", - заявила Елена, говоря об ожиданиях от выборов.

Виталий, который проживает в России более 10 лет, поделился, что выбора, где голосовать, особо не было. "Либо Москва, либо Минск. Может быть, наше голосование поможет нашим землякам, которые остались в Молдавии, выйти из того положения, в котором они сейчас находятся", - сказал он. Мужчина пояснил, что тоже приехал из Курска и участвует в голосовании на выборах не всегда, а когда есть возможность. Однако в этот раз его побудила отдать свой голос та политическая ситуация, которая сложилась в Молдавии. Виталий также рассказал, что поддерживает связи с родиной и переживает за своих земляков.

Приехавший из Санкт-Петербурга гражданин Молдавии по имени Макар рассказал, что совместил поездку в белорусскую столицу для голосования со встречей с друзьями. По его словам, эти выборы для Молдавии особенно важны, поскольку страна является парламентской республикой. "В России живу более 10 лет. В последнее время в Молдавию в связи со сложившейся там ситуацией все реже получается попасть. Если и есть пути, то это очень дорого", - пояснил мужчина.

О выборах

В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы. К ним Центризбирком увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России функционируют только два участка, оба в Москве. В Белоруссии открыт один участок. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.