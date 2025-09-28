"Бельцы 24": в Британии наблюдателям на выборах в Молдавии ограничили место

На одном из участков им выделили небольшой квадрат, в котором помещается три стула

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели на парламентских выборах в Молдавии столкнулись с ограничением пространства на избирательном участке в Великобритании и не имели возможности полноценно следить за голосованием. Об этом сообщил молдавский Telegram-канал "Бельцы 24".

На опубликованном фото с участка видно, что пространство для наблюдателей представляет собой небольшой квадрат, внутри которого помещается лишь три стула. Наблюдатели были вынуждены вместе находиться на небольшой площади, обозначенной оградительной линией на полу.

Как отмечает Telegram-канал, наблюдатели не имели возможности полноценно следить за процессом голосования, а такая организация похожа лишь на имитацию контроля за прозрачностью выборов. По его данным, информация о схожих нарушениях приходит и с других европейских участков.

В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. К ним Центризбирком увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим.

Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и их увеличении в других местах. Также она обратила внимание на то, что исход выборов во многом будет решаться на участках в западных странах. В 2024 году это помогло переизбраться на второй президентский срок главе государства Майе Санду, так как выборы внутри Молдавии она проиграла.