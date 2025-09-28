Бывший президент республики пояснил, что это происходило при помощи разных фондов, через Сороса и неправительственные организации, которые запугивали людей

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил Запад во вмешательстве в проходящие в стране выборы парламента. Об этом он заявил журналистам на участке для голосования, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России, которые выдвинула президент Майя Санду.

"Вмешательство было со стороны Запада. Мы видели это вмешательство посредством всяких фондов, через Сороса и неправительственные организации, которые запугивали людей. Мы считаем это неправильно. Наша партия выступает за хорошие отношения и с Востоком, и с Западом", - сказал Додон. Ранее он заявил ТАСС, что текущие выборы отмечены беспрецедентным вмешательством со стороны стран ЕС, лидеры которых приезжали в Кишинев, чтобы поддержать Санду и ее партию, угрожая закрыть выделение кредитов и грантов в случае их проигрыша. Он также привел примеры, когда Брюссель никак не реагировал на чудовищные нарушения демократических норм со стороны власти - запреты СМИ, снятие с предвыборной гонки оппозиционных партий, аресты их лидеров, тысячи обысков, которые провела у оппонентов по указанию властей полиция, и другие прецеденты.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На выборах президента Молдавии в 2024 году на двух участках в Москве сформировались огромные очереди, и не все желающие успели проголосовать.

К этим выборам ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах. В России функционируют два участка. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия граждан Молдавии в выборах.