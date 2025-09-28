Правоохранители республики объясняют свои действия сбоем в информационной системе учета граждан

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Молдавии уже третий час блокируют движение избирателей из Приднестровья по мосту возле города Каменки, объясняя свои действия сбоем в информационной системе учета граждан. Как сообщает информационное агентство "Новости Приднестровья", на КПП стоят десятки людей. Некоторых пропустили при посещении КПП иностранными наблюдателями.

В обычные дни молдавские посты на границе с Приднестровьем не проверяют и не регистрируют автомобили и людей. Аналогичный инцидент произошел на этом КПП на президентских выборах в 2024 году.

Ранее власти Молдавии проинформировали о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через Днестр, а также сократили количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в 3 раза, до 12. Затем четыре из них были перенесены вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности ограничить голосование жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. На прошедших осенью 2024 года выборах президента Молдавии участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между Резиной и Рыбницей.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.