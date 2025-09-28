"Бельцы 24": в Молдавии предлагают по €50 за голос в пользу партии Санду

Подкуп зафиксировали в одном из кафе

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в Молдавии предлагают избирателям по €50 за голос в пользу Партии действия и солидарности (ПДС) президента республики Майи Санду. Подкуп зафиксирован в одном из кафе, сообщил молдавский Telegram-канал "Бельцы 24".

Неизвестные прямо в кафе предлагают по €50 за бюллетень, отмеченный в пользу правящей ПДС, а также по €20 - за каждого приведенного избирателя. Для получения выплаты от избирателя требуют предъявить фото заполненного бюллетеня. Попытка подкупа зафиксирована на видео, которое опубликовал Telegram-канал.

В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим.