Лидер оппозиционной партии Виктория Фуртунэ предупредила, что голоса избирателей могут аннулировать и перераспределить в пользу правящей политической силы

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила, что возглавляемую ею политическую силу готовятся снять с выборов, и призвала избирателей не голосовать за нее. Ранее решение отстранить партию принял Центризбирком, 29 сентября ожидается решение Апелляционной палаты по этому вопросу для вступления санкций в силу.

"Мне сообщили, что судьи уже получили указания и готовят к концу дня неблагоприятное решение, по которому ваш голос, отданный нам, будет аннулирован и перераспределен в пользу правящей партии. Поэтому не тратьте зря свой голос", - обратилась Фуртунэ к сторонникам в своем Telegram-канале. Тем не менее она призвала их принять активное участие в выборах.

Центризбирком мотивировал свое решение подозрениями в незаконном финансировании "Великой Молдовы". Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности. В августе ЦИК уже пытался отстранить "Великую Молдову" от выборов, однако она смогла оспорить этот вердикт в Высшей судебной палате.

26 сентября по обвинению в незаконном финансировании была также отстранена партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ранее в Молдавии было запрещено снимать партии с выборов в период избирательной кампании, однако летом 2025 года в закон были внесены поправки.