В Молдавии на выборах от родителей школьников требуют фото бюллетеней

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Руководство лицея им. Михая Эминеску в молдавском городе Страшены требует фотоотчет о голосовании на выборах от родителей учеников. Об этом сообщил Telegram-канал "Молдова сейчас", который опубликовал скриншот соответствующей переписки школьного чата.

В нем один из пользователей от имени школы обращается к родителям с просьбой проголосовать и отправить фотографию бюллетеня учителю класса своего ребенка до полудня. Отмечается, что в противном случае учителям придется обзванивать родителей вечером с напоминанием сделать это.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Майю Санду, может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. Молдавская оппозиция обвиняет власти в использовании административного ресурса и массовых фальсификаций.