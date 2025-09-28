СМИ Молдавии зафиксировали случаи многократного голосования на участках в Италии

В очередях в разных районах Вероны в течение дня появлялась одна и та же группа лиц, указал Telegram-канал Insider Moldova

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Молдавские СМИ зафиксировали случаи многократного голосования на участках в Вероне на севере Италии. Они были опубликованы в Telegram-канале Insider Moldova.

"В очередях на голосование в разных районах Вероны в течение дня появлялась одна и та же группа лиц", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал молдавский политолог Александр Кориненко, инцидент показал уязвимость выборов, организованных за границей. По словам политолога, в нормальной системе каждый бюллетень должен быть персонализирован через единый электронный реестр, а не зависеть от добросовестности членов комиссии.

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них отправлено больше трети избирательных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в 2024 году, открыты два участка - в молдавском посольстве в Москве. На них смогут проголосовать не более 10 тыс. человек. Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах.