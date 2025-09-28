Фицо: Словакии и Венгрии нельзя приказывать, откуда получать нефть и газ

Словацкий премьер-министр согласился с председателем венгерского правительства, что решение полностью отрезать Европу от поставок энергоресурсов из России серьезно навредит всему Евросоюзу

БРАТИСЛАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Никто не должен приказывать Словакии и Венгрии, откуда они могут получать поставки нефти и газа. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на торжественной церемонии с участием главы правительства Венгрии Виктора Орбана по случаю 130-летия моста через Дунай, соединяющего словацкий город Штурово и венгерский город Эстергом.

"Единственным ответом на эти [существующие в современном мире] вызовы и опасности является суверенная [государственная] политика, - отметил Фицо, видеовыступление которого опубликовано на странице словацкого правительства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Предлагаю [Венгрии] сотрудничество, прежде всего, в вопросах безопасных поставок энергии для наших стран. Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ. Потому что, согласно международному праву, это суверенная страна, которая принимает решение о своем энергетическом балансе. Я такого же мнения, как и председатель правительства Венгрии, что политическое, идеологическое решение - полностью отрезать Европу от поставок этого топлива из России - нанесет наибольший ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Евросоюзу".

Фицо подчеркнул, что проявлением суверенной политики Словакии стало утверждение парламентом республики поправок в национальную конституцию о признании двух полов - мужского и женского. Этим шагом страна, по его словам, закрепила на государственном уровне незыблемость семейных ценностей, укрепила брачный союз мужчины и женщины и обеспечила лучшие условия для воспитания подрастающих поколений.

Касаясь темы борьбы с нелегальной миграцией в ЕС, он отметил, что "венгерское правительство помогло всей Европе" в решении этой проблемы, но кабмин Орбана вместо признания, по словам Фицо, подвергается нападкам со стороны ЕС. Братислава и Будапешт, как он напомнил, отвергли совместно предложение о квотах по распределению мигрантов между странами сообщества.

Словацкий премьер выразил озабоченность по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Братислава и Будапешт, по его словам, настаивают на его прекращении. "В ЕС, как мне кажется, только два премьера говорят о [необходимости достижения] мира на Украине. И одним из них, совершенно точно, является Виктор Орбан. Словацко-венгерские, венгеро-словацкие отношения должны быть [направлены] на дальнейшую поддержку всех мирных инициатив [ведущих к скорейшему завершению конфликта]. Очевидно, что стратегия, выработанная Евросоюзом по отношению к войне на Украине, является неудачной и она себя не оправдала", - сказал Фицо.