КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Угрозы минирования поступили из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья, где организовано голосование жителей непризнанной республики на выборах в молдавский парламент. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Молдавии Диана Фетко.

"В 14 локациях в [разделительной] зоне безопасности поступили анонимные сообщения о минировании. Оперативные группы реагирования действуют в соответствии с инструкциями", - сказала она.

Кроме того, стало известно о блокировании движения по крупному мосту у приднестровского города Рыбница, а также по мосту у приднестровской Каменки. В течение дня там сформировались длинные очереди из желающих проголосовать. Движение по мосту у Каменки почти целый день блокировалось молдавскими правоохранителями, которые объясняли свои действия сбоем в электронной системе учета граждан.

Перед этими выборами власти Молдавии проинформировали о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через Днестр и сократили количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в 3 раза, до 12. Затем 4 из них были перенесены в глубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) ограничить голосование жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское руководство в Кишиневе. В ходе состоявшихся осенью прошлого года выборов президента Молдавии участие приднестровцев искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между городами Резина и Рыбница.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная ПДС может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдовы во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет бывший мэр второго по величине молдавского города Бельцы Ренато Усатый.