ЦИК Молдавии отверг обвинения в препятствиях доступу на участки приднестровцам

Глава комиссии Анжелика Караман рассказала, что полиция находится на местах и контролирует ситуацию, чтобы предотвратить возможные риски

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Анжелика Караман отвергла обвинения в препятствовании доступу на избирательные участки на парламентских выборах для молдаван из непризнанного Приднестровья.

"В связи с информацией об очередях на мостах через Днестр ЦИК сообщает, что полиция находится на местах и контролирует ситуацию, чтобы предотвратить возможные риски. Эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности процесса голосования и избирательных прав граждан", - сообщила она журналистам.

Вместе с тем СМИ Приднестровья информируют о больших очередях и необоснованных проверках на дорогах к избирательным участкам, которые открыты на правом берегу Днестра. Кроме того, сообщалось о блокировании дороги через мост в районе города Каменка. Там молдавские правоохранители объяснили препятствия сбоем в информационной системе учета граждан.

Перед этими выборами власти Молдавии проинформировали о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через Днестр, а также сократили количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в 3 раза, до 12. Затем четыре из них были перенесены вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) ограничить голосование жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. На прошедших осенью прошлого года выборах президента Молдавии участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между Резиной и Рыбницей.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдовы во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине молдавского города Бельцы Ренато Усатый.