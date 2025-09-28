Нетаньяху допустил возможность амнистии для членов ХАМАС

По словам премьер-министра Израиля, это возможно при "проработке деталей"

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность того, что радикалам из палестинского движения ХАМАС будет предоставлена амнистия по окончании боевых действий в секторе Газа. Отвечая на вопрос об этом в интервью телеканалу Fox News, он подчеркнул, что тема обсуждается, но требует проработки.

"Я думаю, детали этого еще нужно проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, что если лидеры ХАМАС, например, будут сопровождены за пределы страны, да, если они прекратят войну и отпустят всех заложников, мы выпустим их", - отметил он.

По словам Нетаньяху, этот вопрос прямо сейчас обсуждается. "Я ранее уже говорил об этом, но это надо проработать. Все это, я думаю, является частью плана. Не буду опережать события, но мы ведем об этом дискуссии прямо сейчас", - добавил премьер.