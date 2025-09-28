Экс-премьер Молдавии: партия Санду потеряла почти 25% сторонников за рубежом

Владимир Филат отметил, что президент страны Майя Санду и ее партия побеждали на выборах исключительно благодаря голосованию за рубежом

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) на нынешних парламентских выборах потеряла почти четверть электората за рубежом по сравнению с выборами 2021 года. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя поступающие данные о явке избирателей на участках в странах ЕС.

"ПДС потеряла почти четверть электората диаспоры по сравнению с 2021 годом. Сегодня голосовали 280-300 тысяч избирателей за рубежом, значительно ниже цели ПДС - 400 тысяч", - написал в Telegram-канале Филат. По его мнению, падение явки в диаспоре показали, что политика правительства последних лет не вернула доверие тех, кто уехал работать за границу.

"Переиначивая классику: "Я тебя породил - я тебя и убью": диаспора, которая возвысила, сегодня отворачивается", - подчеркнул Филат, напомнив, что в прошлом президент Молдавии Майя Санду и ее партия побеждали на выборах исключительно благодаря голосованию за рубежом.

Власти Молдавии направили на этих выборах более 800 тысяч бюллетеней на участки, открытые за рубежом. Однако по данным ЦИК за полчаса до завершения голосования, там проголосовали 262 тыс. избирателей, что меньше чем на выборах президента в прошлом году, когда Санду проиграла выборы внутри страны, но была переизбрана благодаря избирателям за рубежом.