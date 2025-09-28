Ион Чебан поблагодарил граждан за активность и зрелость

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Явка на завершившихся в Молдавии парламентских выборах оказалась намного выше, чем того желали власти и предсказывали социологи. Об этом заявил на брифинге один из лидеров блока проевропейских партий "Альтернатива", мэр Кишинева Ион Чебан.

"Явка на выборах парламента оказалась выше, чем предсказывали опросы, чем того желали власти, которые не были заинтересованы в такой активности избирателей. Это была стратегия партии, которая раскалывала наше общество, призывала к ненависти, чего нельзя допускать в такой стране, как Молдавия. К большому сожалению, сегодня первые лица государства продолжили высказывания, разделяющие нас, были допущены нарушения в ходе голосования", - сказал Чебан. Он поблагодарил граждан за активность и зрелость.