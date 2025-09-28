По словам экс-президента Молдавии, правительство Партии действия и солидарности в панике

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правительство, сформированное ее правящей Партией действия и солидарности (ПДС), не ожидали низкой явки на участках за рубежом, на которые они делали ставку на выборах в парламент. Об этом заявил на брифинге после завершения голосования бывший президент Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов, вокруг которой создан Патриотический блок.

"Мы знаем, что правительство ПДС в панике, они не ждали таких результатов, особенно голосования в диаспоре - они ждали гораздо больше голосов из-за границы в надежде на массивную фальсификацию. Из-за массового присутствия наблюдателей за рубежом в ПДС знают, что не получилось. Тем не менее, мы зафиксировали нарушения, <...> и намерены их тщательно расследовать", - сказал Додон.