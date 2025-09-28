ЦИК Молдавии: на зарубежных участках проголосовали более 270 тыс. человек

Большинство принявших участие в голосовании сделали это в странах Западной Европы

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Количество избирателей на парламентских выборах в Молдавии, проголосовавших на зарубежных избирательных участках, составило более 270 тыс. человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Молдавии по информации на 21:45 мск.

Большинство принявших участие в голосовании сделали это в странах Западной Европы, в том числе, в Италии - 81 308, Германии - 38 228, Румынии - 29 379, Франции - 25 606.

Избирательные участки в Европе из-за разницы времени все еще открыты, поэтому количество проголосовавших в странах ЕС будет увеличиваться. Общее число проголосовавших составило около 1,6 млн, таким образом за рубежом проголосовали около 16,7% избирателей.

На президентских выборах 2024 года Майя Санду одержала победу именно благодаря голосам граждан Молдавии в странах Европы. На территории самой Молдавии Санду заняла второе место.