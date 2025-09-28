Оппозиция Молдавии протестует у МИД против фальсификации выборов за рубежом

Участники требуют отставки министра и обвиняют его в грубых нарушениях

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Протест против фальсификации парламентских выборов правящей Партией действия и солидарности (ПДС) на участках за рубежом прошел у здания МИД Молдавии после завершения голосования. Около сотни его участников потребовали отставки министра Михая Попшоя, которого обвиняют в грубых нарушениях, передает корреспондент ТАСС.

"Попшой - не министр иностранных дел, а фальсификатор. Мы требуем, чтобы он ответил за фальсификации и понес наказание. Первое, что он должен сделать - подать в отставку. Я уверен, результаты выборов покажут, что граждане не согласны с курсом власти, который представляли в том числе и такие министры, как господин Попшой. Фальсификация выборов - преступление, и уже сейчас есть множество фактов, которые должны быть расследованы. Мы будем добиваться этого", - заявил перед участниками протеста один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Юрий Витнянский.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство, сформированное правящей ПДС, не ожидало низкой явки на участках за рубежом, на которые они делали ставку на выборах в парламент. Власти Молдавии направили на этих выборах более 800 тысяч бюллетеней на участки, открытые за рубежом. Однако, по данным ЦИК за полчаса до завершения голосования, там проголосовали 262 тыс. избирателей, что меньше чем на выборах президента в прошлом году, когда президент Майя Санду проиграла выборы внутри страны, но была переизбрана благодаря избирателям за рубежом.