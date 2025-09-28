Андрюс Кубилюс заявил, что нужна техническая экспертиза

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс не смог объяснить, как конкретно будет реализован проект "Стена дронов" на восточной границе НАТО, отметив, что на данном этапе нужна техническая экспертиза.

"Это зависит от наших технических экспертов, которые работают вместе с украинцами, чтобы понять, что нужно делать. Насколько я понимаю, на Украине нужно создать какие-то центры, где будут работать производители и операторы, очень важно подготовить кадры", - сказал он в интервью польскому телеканалу TVP World.

Помимо этого, еврокомиссар прямо не ответил на вопрос ведущего о том, доверяют ли жители ЕС своим лидерам в вопросах безопасности. Он сказал, что политики должны "демонстрировать открытость", а также наращивать производство вооружений и увеличивать инвестиции в оборонный сектор. Кубилюс утверждал, что это является "практичным подходом, чтобы показать населению, что главы оборонных ведомств делают все правильно".

Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.