ЦИК Молдавии обработал голоса на участках, где голосовали жители Приднестровья

Всего на выборах смогли проголосовать 12 тыс. избирателей из Приднестровья

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку голосов на участках, где жители непризнанного Приднестровья голосовали на парламентских выборах.

Как следует из данных ЦИК, большинство проголосовали за оппозиционный Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией. Он набрал 51,02% голосов. На втором месте - учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности с 29,89%.

Из 300 тыс. избирателей из Приднестровья на выборах смогли проголосовать только 12 тыс.

Как ранее сообщал МИД Приднестровья, ЦИК Молдавии принял решение открыть в непризнанной республике всего 12 участков для более чем 300 тыс. молдавских граждан. На протяжении всего дня молдавские власти создавали проблемы для желавших проголосовать приднестровцев - на мостах были введены дополнительные проверки, в течение дня поступали сообщения об их минировании.