Луис Арсе заявил, что Вашингтон оказывает политическое давление на тех, кто выступает в защиту палестинского народа, говорит о геноциде и отстаивает принципы международного права

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 сентября. /ТАСС/. Аннулирование американской визы президента Колумбии Густаво Петро - пример политического давление и попытки запугивания со стороны Вашингтона. Такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе.

"Мы осуждаем это политическое давление, которое осуществляется, чтобы запугать тех, кто выступает в защиту палестинского народа, публично говорит о геноциде и защищает принципы международного права, права человека и право на самоопределение народов", - написал он в X.

26 сентября Госдепартамент США заявил об аннулировании визы Петро, обвинив его в призывах к насилию во время публичного выступления на улице Нью-Йорка. В ходе митинга колумбийский президент призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа для защиты местных жителей и предложил американским солдатам "не подчиняться приказам Дональда Трампа".