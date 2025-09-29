Президент США заявил, что бывший директор ФБР "ужасно делал свою работу"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США, вероятно, уже ведет расследование в отношении бывшего директора ФБР Кристофера Рея. С таким предположением выступил президент США Дональд Трамп.

"Я бы предположил, что они этим занимаются", - сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC News в ответ на вопрос, ведет ли американский Минюст расследование в отношении Рея.

По словам Трампа, Рей, который возглавлял ФБР при 46-м президенте США Джо Байдене, "ужасно делал свою работу". "Полагаю, то, что он сделал, было крайне неприемлемо", - добавил американский лидер.

Ранее на этой неделе президент США обвинил сотрудников ФБР в подстрекательстве во время штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, отметив, что это прямо противоречит заявлениям бывшего главы ФБР Кристофера Рея.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.