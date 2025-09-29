Отказ шести членов СБ ООН говорит о внутреннем расколе, подчеркнул представитель дипведомства республики Эсмаил Багаи

ТЕГЕРАН, 29 сентября. /ТАСС/. Попытки стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция - Е3) и США активировать механизм snapback, который должен был восстановить санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, не имеют законной силы. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Злоупотребление процедурой со стороны E3 не может изменить юридическую реальность: действие резолюции 2231 будет считаться прекращенным 18 октября 2025 года, как прямо предусмотрено в самой резолюции", - написал он на своей странице в X.

Он отметил, что отказ 6 из 15 членов СБ ООН проголосовать в пользу восстановления санкций говорит о расколе внутри Совета Безопасности ООН. "Почти половина его членов не убеждены в том, что повторное использование, инициированное E3, является оправданным, легитимным или законно разрешенным", - отметил Багаи.

Ранее недействительными санкции евротройки назвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Франция, Германия и Великобритания утверждают, что snapback успешно состоялся. Однако соответствующая процедура была серьезно нарушена E3, и поэтому у России есть все основания полагать, что snapback недействителен", - говорится в сообщении постпреда в X.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в ближайшие дни.