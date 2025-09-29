ABC7: погранслужба США развернула силы в Чикаго

Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля уже успели провести первые задержания

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Служба таможенного и пограничного контроля (ICE) развернула свои силы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом сообщил телеканал ABC7.

По его информации, сотрудники ICE также успели произвести первые задержания.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что бойцы Национальной гвардии США будут переброшены в Чикаго, но не уточнил, когда именно они будут введены в город. 6 сентября американский лидер опубликовал в Truth Social сгенерированную при помощи искусственного интеллекта фотографию себя на фоне пожаров и летящих в небе вертолетов. Изображение сопровождается подписью: "Люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему [Пентагон теперь] называется Военным министерством (Department of War - прим. ТАСС)".

Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру".