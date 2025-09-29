Власти ведут поиск оператора дрона

БУХАРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Появление гражданского БПЛА вблизи взлетно-посадочной полосы 28 сентября нарушило работу Международного аэропорта имени Анри Коандэ в столице Румынии. Об этом сообщила Национальная компания бухарестских аэропортов (CNAB).

О небольшом гражданском беспилотнике диспетчеров информировал экипаж заходившего на посадку самолета Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines. Были приняты меры предосторожности: примерно на 40 минут был прерван прием рейсов, несколько самолетов пришлось перевести в безопасные зоны, еще девять были перенаправлены для приземления на другую ВПП.

Власти Румынии ведут поиск оператора дрона. Запуск беспилотников в районе гражданских и военных аэропортов в стране запрещен и влечет за собой уголовное наказание. Как напоминает Радио Румынии, 19 сентября гражданский БПЛА был замечен примерно в 4 км от этого же аэропорта.