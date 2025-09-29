Politico: чиновники ЕС не хотят конфронтации с РФ, опасаясь военного конфликта

Нынешнее обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к "моменту Франца Фердинанда", считает издание

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Ряд европейских чиновников не хотят идти на конфронтацию с Россией после инцидентов с неопознанными воздушными объектами, так как опасаются потенциального военного конфликта на континенте. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Отмечается, что нынешнее обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к "моменту Франца Фердинанда" (убийство наследника австро-венгерского престола в Сараеве, которое фактически послужило началом Первой мировой войны). Помимо этого, издание подчеркивает, что реагировать на угрозы, которые якобы исходят от России, достаточно сложно в рамках сообщества, так как у стран - участниц зачастую бывают "конкурирующие приоритеты".

Инциденты с БПЛА

25 сентября агентство Reuters сообщило, что аэропорт в датском городе Ольборге временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.