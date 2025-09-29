В Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования рассказали, что шторм вызвал сильные дожди в центральной части Вьетнама и на севере страны, включая столицу Ханой

ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и 17 пропали без вести в северных и центральных районах Вьетнама из-за пришедшего со стороны Филиппин тайфуна "Буалой". Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

Первоначальная статистика показывает, что 12 человек погибли, а с 17 рыбаками, находившимися на трех лодках, утеряна связь, указывает информационный ресурс. По его данным, в наибольшей степени от ударов стихии пострадала центральная провинция Тханьхоа. Там частично разрушены сотни жилищ, повреждены телекоммуникационные вышки и линии электропередачи, из-за чего значительная часть региона осталась без электричества и телефонной связи. В результате шторма были также раздавлены и повреждены десятки автомобилей.

В Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования рассказали, что шторм вызвал сильные дожди в центральной части Вьетнама и на севере страны, включая столицу Ханой, и ряд северных провинций. В ведомстве предупредили о высоком риске наводнений и паводков в прибрежных районах и об угрозе оползней горах в ближайшие дни.