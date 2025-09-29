Газета отмечает, что заявления о якобы "российских провокациях" с беспилотниками в Европе опровергаются со стороны национальных разведслужб и НАТО

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Западные политики и СМИ продолжают делать заявления о якобы "российских провокациях" с БПЛА в Европе, однако результаты проверок, в том числе со стороны национальных разведслужб и НАТО, их опровергают. Об этом говорится в публикации итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

В статье отмечается, что для описания инцидентов с беспилотниками лидеры ЕС любят использовать такие формулировки, как "преднамеренная атака" или "гибридная война". В то же время анализы НАТО, Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), разведывательных служб и независимых журналистов говорят об обратном - как правило, большинство таких инцидентов оказываются частью стандартных операций или следствием помех, создаваемых украинскими глушилками, без каких-либо доказательств военных намерений России, говорится в публикации.

Il Fatto Quotidiano указывает, что обвинения со стороны западных лидеров, которые раздуваются рядом СМИ и впоследствии опровергаются расследованиями, "создают атмосферу страха, необходимую для перевооружения Европы".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран, безосновательными и бездоказательными. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают согласие Трампа с тем, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если они вторгаются в пространство альянса. Представитель Кремля в связи с этим напомнил заявления Минобороны России: "Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает".