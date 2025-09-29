Российско-индийский саммит пройдет в конце года

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Индия ожидает, что российско-индийский саммит, который пройдет в конце года, укрепит особое привилегированное партнерство Москвы и Нью-Дели. Об этом ТАСС заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

"На ежегодном саммите мы будем продвигать особое и привилегированное партнерство между Индией и Россией", - сказал он, отвечая на вопрос, какие ожидания у Нью-Дели от предстоящего саммита.

По словам Мисри, даты саммита согласовываются, но он пройдет "к концу текущего года".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил визит российского лидера Владимира Путина в Индию в декабре.

По его словам, отношения России и Индии строятся на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. У двух стран "огромная, насыщенная двусторонняя повестка дня", включающая торговлю, экономику, финансы, военно-техническое сотрудничество, гуманитарные контакты, здравоохранение, высокие технологии, искусственный интеллект, а также тесная координация на международной арене - и в рамках ШОС и БРИКС и по двусторонним каналам.