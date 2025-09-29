По словам американского президента, иностранные лидеры, "как и все остальные, просто в восторге от качества и красоты"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал на видео обновленный интерьер Овального кабинета, который за его счет украсили декорациями из 24-каратного золота.

"В Овальном кабинете и зале кабинета министров в Белом доме используется 24-каратное золото высочайшего качества. Иностранные лидеры, как и все остальные, просто в восторге от качества и красоты", - написал американский лидер в Truth Social. Он добавил, что это лучший Овальный кабинет за всю историю.

В апреле президент США сообщил журналу The Atlantic, что за собственные деньги обновил интерьер Белого дома.

Как писала газета The Wall Street Journal, для отделки Белого дома пригласили Джона Икарта, работавшего ранее над проектом резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Советники президента прозвали его "золотым парнем". Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя обновленный интерьер Овального кабинета, назвала его "золотым офисом для золотого века" США.