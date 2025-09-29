В Минэнерго США запретили употреблять слова, связанные с изменениями климата

В списке оказались слова и словосочетания "зеленый", "устойчивый/устойчивость", "энергетический переход", "изменение климата"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Управление энергетической эффективности и возобновляемой энергии Министерства энергетики США добавило слова "зеленый", "декарбонизация" и словосочетание "изменение климата" в список слов и выражений, которые сотрудникам ведомства не следует употреблять в соответствии с политическим курсом американской администрации. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам Управления.

"Прошу убедиться в том, что все сотрудники ознакомились с новейшей редакцией списка запрещенных слов, а также в том, что они продолжают в добросовестном порядке избегать любой терминологии, идущей вразрез с позицией и приоритетами администрации [США]", - написала представитель Минэнерго Рейчел Оверби в письме.

В списке оказались слова и словосочетания "зеленый", "устойчивый/устойчивость", "энергетический переход", "изменение климата". Также в перечень ведомство добавило слово "выбросы", поскольку оно вызывает плохие ассоциации, и выражение "углеродный след". По данным издания, чиновникам необходимо придерживаться рекомендаций как во время публичных выступлений, так и во внутренней коммуникации, а также при отправке отчетов в федеральные ведомства. Минэнерго не ответило на запрос газеты прокомментировать полученную информацию.

Во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что не верит предупреждениям об изменении климата, и назвал это "величайшим мошенничеством".

Ранее администрация Трампа свернула программы поддержки развития возобновляемых источников энергии, делая ставку на ископаемое топливо. В июле текущего года американский президент подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику. По оценкам газеты Financial Times, вводимые Трампом всеобъемлющие импортные пошлины также нанесут серьезный удар по американской возобновляемой энергетике, так как отрасль значительно зависит от поставок комплектующих из-за рубежа.