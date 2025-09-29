Это единственный способ быстро нарастить производственные мощности и, как следствие, поставки на Украину, заявил глава Минобороны ФРГ

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует обеспечить более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе.

"Чтобы лучше противостоять будущим угрозам Украине и Европе в целом, оборонная промышленность Европы и Украины должна работать более тесно и эффективно", - сказал Писториус, выступая на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве. При этом он утверждал, что Украине необходимо оказывать "более настойчивую и мощную поддержку, чем в последние месяцы". "Европейский союз должен поддержать это, предоставив гораздо более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе. Это единственный способ быстро нарастить наши производственные мощности и, как следствие, наши поставки на Украину", - заявил глава Минобороны ФРГ.

Это, по его словам, отвечает собственным стратегическим интересам Европы, "поскольку американские союзники все больше ориентируются на другие регионы". Писториус также утверждал, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине "не приводят к каким-либо значимым успехам".

Ранее глава оборонного ведомства Германии заявлял, что ФРГ опередила США по объемам финансирования военной помощи Украине. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.