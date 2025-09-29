Некоторые решения по спорным вопросам, принятые в зависимости от политической принадлежности, поставили под сомнение их беспристрастность, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей организации Паула Кардозу

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Отстраненные перед парламентскими выборами в Молдавии оппозиционные партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах и "Великая Молдова" Виктории Фуртунэ были лишены возможности принять меры в свою защиту. Об этом сказала специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паула Кардозу, представляя отчет миссии наблюдателей.

"Некоторые решения по спорным вопросам, принятые в зависимости от политической принадлежности, поставили под сомнение их беспристрастность. А отстранение от избирательного процесса двух партий за два дня выборов лишили их возможности принять какие-либо правовые меры в свою защиту", - сказала Кардозу.