Дело Плахотнюка о хищении $1 млрд из банков выделили в отдельное производство

Адвокат бывшего лидера Демократической партии Лучиан Рогак назвал это решение незаконным

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавский суд выделил в отдельное производство дело о хищении из банков $1 млрд против экстрадированного в Кишинев из Греции бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом заявил журналистам прокурор Александр Черней.

"Суд вынес решение выделить материалы дела о банковской афере в отдельное делопроизводство. Это решение даст возможность рассматривать материалы дела в разумные сроки, без ущемления прав других фигурантов", - сказал Черней. Адвокат Лучиан Рогак считает это решение незаконным. "Мы запросили отсрочку, чтобы ознакомиться с многими томами этого дела, но судьи отказали. Это незаконное решение", - пояснил он.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордера на арест по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд из молдавских банков в 2014 году. Скандал, получивший название "Кража века", спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Он также вызвал массовые протесты, их участники пошли на штурм парламента, в котором Плахотнюк скупил треть депутатов для формирования правительства. Ситуацию спасла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая заявила о поддержке кабинета Плахотнюка и вскоре принимала его в Вашингтоне.

По этому делу был приговорен в 2017 году к семи годам тюрьмы и банкир Илан Шор, который сейчас возглавляет блок оппозиционных партий "Победа". Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года он покинул страну вместе с улетевшим в США Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов банковского хищения. После долгих скитаний за рубежом бывший лидер Демпартии был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев.