ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и сопровождающие его лица вылетели в Вашингтон. Премьер-министр встретится с президентом Трампом в Белом доме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в канцелярии, ожидается, что после завершения встречи премьер-министр Израиля и президент США сделают заявления для прессы.