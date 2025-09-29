Министр обороны страны Туре Саннвик подчеркнул, что подтверждений или решений по их принадлежности нет, расследование продолжается

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Норвегии Туре Саннвик, комментируя недавние инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в стране, заявил, что еще рано делать выводы об их принадлежности.

"Я думаю, мы должны помнить, что мы не на войне. Поэтому у нас нет подтверждений или решений [по принадлежности БПЛА], но их наличие является серьезным нарушением нашего воздушного пространства", - сказал он на полях Warsaw Security Forum.

Он также подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

Ранее телекомпания NRK сообщила, что вблизи авиабазы норвежских военно-воздушных сил Эрланн были замечены неопознанные беспилотники.