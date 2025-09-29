Политик сообщила, что более 90% опять высказались против президента Майи Санду и режима

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Действующая власть в Молдавии будет совершать гонения и оказывать давление на Гагаузскую автономию после того, как регион проголосовал за оппозицию. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента Молдавии Марина Таубер в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Гагаузия в очередной раз дала звонкую пощечину Майи Санду и режиму. Более 90% опять высказались против них и проголосовали за оппозицию вчера, поэтому предполагаем, что будут происходить гонения и давление на регион", - сказала депутат.

Таубер отметила, что власти региона будут призывать международное сообщество обратить внимание на эту проблему и продолжать бороться.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) в Гагаузии набрала 3,19%, Патриотический блок - 82,35%, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 11,47%. При этом по результатам всеобщего голосования, ПДС сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.