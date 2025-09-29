Союз экспортеров нефти: санкции СБ ООН никак не повлияют на экономику Ирана

Восстановленные рестрикции не имеют никакого отношения к уровню жизни людей и не добавляют ничего нового к предыдущим ограничениям в экономике, указал представитель союза Хамид Хосейни

ТЕГЕРАН, 29 сентября. /ТАСС/. Восстановленные санкции Совета Безопасности ООН не смогут оказать никакого влияния на иранскую экономику, включая экспорт нефти. Об этом заявил представитель Союза экспортеров нефтепродуктов исламской республики Хамид Хосейни.

"Санкции ООН важны, но их влияние на иранскую экономику не имеет значения, поскольку эти санкции не имеют никакого отношения к уровню жизни людей и не добавляют ничего нового к предыдущим санкциям в экономическом секторе", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам Хосейни, за первые пять месяцев этого года (календарный год в Иране начинается 20 марта) объем экспорта составил $20 млрд, доходы страны от продажи нефти, по прогнозам, составят $43 млрд.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

В понедельник Совет ЕС решил вслед за странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) частично восстановить санкции в отношении Ирана. Комплекс мер включает запрет на въезд в ЕС для ряда лиц, заморозку активов физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центрального банка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет доступа в европейские воздушные гавани для иранских грузовых рейсов.