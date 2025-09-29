Текст документа еще не опубликован

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект постановления о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира внесен в Верховную раду. Согласно данным сайта украинского парламента, проект внесли 29 сентября.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. До этого норвежские СМИ отмечали, что американский президент звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп общался со Столтенбергом по телефону, однако не уточнил, чему был посвящен разговор.