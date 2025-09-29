Речь идет о решениях об открытии меньшего количества избирательных участков в России и для избирателей, проживающих в Приднестровье, указали в промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Иностранные наблюдатели за парламентскими выборами в Молдавии отметили политическую ангажированность Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом говорится в промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента.

"Споры по некоторым вопросам вызвали сомнения в беспристрастности и независимости избирательного органа. Речь идет о решениях об открытии меньшего количества избирательных участков в Российской Федерации и для избирателей, проживающих в населенных пунктах на левом берегу Днестра (Приднестровье)", - говорится в отчете. Там уточнили, что эти спорные решения одобрялись голосами шестерых из девяти членов ЦИКа, которых назначали структуры, подконтрольные правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, ПДС сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - восемь, у Нашей партии и партии "Демократия дома" - по шесть. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.